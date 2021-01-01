Şerife Ünverdi’nin acı günü

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dt. Şerife Ünverdi’nin babası İbrahim Bıyıkoğlu dün gece hayatını kaybetti.

Bıyıkoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

CUMHURBAŞKANI TATAR’DAN, BIYIKOĞLU’NUN VEFATI NEDENİYLE TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İbrahim Bıyıkoğlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Eski bakan ve Mv Dt. Şerife Ünverdi’nin çok değerli babası eski öğretmen, okul müdürü, TMT eski komutanlarından muhterem İbrahim Bıyıkoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim.”

GKK’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da Bıyıkoğlu’nun ölümü nedeniyle şu mesajı yayımladı:

“Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahraman mücahitlerinden İbrahim Bıyıkoğlu’nun vefatı dolayısıyla, mücahidimize rahmet, yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz”

