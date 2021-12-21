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Serdarlı yasta

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Serdarlı yasta
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Mesarya bölgesi köylerinden Serdarlı köyü sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bir süreden beridir Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Serdarlı sakini Hayri Uğurlu bu sabah hayatını kaybetti.
Uzun yıllar Vergi-Sen’de görev alan ve başkanlığını da yapan Hayri Uğurlu’nun cenazesi Serdarlı köyünde kılınacak ikindi namazına müteakip Serdarlı Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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