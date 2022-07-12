Serdarlı Suna ablasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük eski Türk köylerinden olan Serdarlı sevilen bir ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Serdarlı köyünün sevilen simalarından olan ve el makarınası yapımıyla bilinen Suna Avukat bugün hayatını kaybetti.
Suna Avukat, yarın Serdarlı Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Serdarlı Kabristanlığı’na defnedilecek.
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