Serdarlı, Şifa ablasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Serdarlı sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Serdarlılı olan ve uzun yıllardır Ulukışla’da yaşamını sürdüren sevilen çınar Şifa Şehit bugün vefat etti.

Şehit’in vefatı başta alesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Serdarlı Köy Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Serdarlı Kabristanlığı’na defnedilecek.



