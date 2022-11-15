Serdarlı'nın 'Komutan'ı vefat etti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Serdarlı bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Serdarlı köyünün sevilen simalarından olan ve ‘Komutan’ lakaplı Ünal Barkut bugün hayatını kaybetti.

77 yaşında yaşamını yitiren Barkut’un vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.

