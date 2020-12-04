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Serdarlı Hasan Komutanını kaybetti

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Serdarlı Hasan Komutanını kaybetti
Orta Mesarya köylerinden Serdarlı bugün sabah aldığı acı haberle üzüldü.
Serdarlı’nın sevilen simalarından olan ve Hasan Komutan olarak bilinen emekli binbaşı Hasan Yücesoylu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
1951 doğumlu olan Hasan Yücesoylu bir süreden beridir tedavi görmekteydi. Yücesoylu’nun naaşının bugün ikindi namazına müteakip Serdarlı Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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