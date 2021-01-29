Serdarlı bir simgesini daha kaybetti

Serdarlı’da geleneksel sele sepet yapımı işleriyle tanınan 79 yaşındaki Fatma Gürsu hayata gözlerini yumdu





Mesarya köylerinden Serdarlı sevilen simalarından birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Serdarlı ve bölgesinde geleneksel sele sepet yapımı işleriyle tanınan Fatma Gürsu dün hayata gözlerini yumdu.

Serdarlı köyünün adeta simgesi haline gelen Fatma Gürsu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere köyde büyük üzüntü yarattı.

79 yaşında olan Fatma Gürsu’nun uzun bir süreden beridir yaşadığı kalp yetmezliği problemi sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.

Dört evlat sahibi Gürsu dün Serdarlı Kabristanlığına defnedildi.

