banner583
banner590
"İki devletli, eşit egemenliğe dayalı bir çözümün argümanını ortaya koyacağız"
28 0
Girne giriş çıkışlarına çadırlar kuruldu
Girne giriş çıkışlarına çadırlar kuruldu
21 0
 
Böyle avcı mı olur?
Böyle avcı mı olur?
23 0
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
23 0
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
29 0
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
2.7B 0
Yoğun bakımda nikah
Yoğun bakımda nikah
124 0
banner529
banner570

Serdarlı bir simgesini daha kaybetti

banner476

Serdarlı’da geleneksel sele sepet yapımı işleriyle tanınan 79 yaşındaki Fatma Gürsu hayata gözlerini yumdu

Serdarlı bir simgesini daha kaybetti
banner601

 
Mesarya köylerinden Serdarlı sevilen simalarından birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Serdarlı ve bölgesinde geleneksel sele sepet yapımı işleriyle tanınan Fatma Gürsu dün hayata gözlerini yumdu.
Serdarlı köyünün adeta simgesi haline gelen Fatma Gürsu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere köyde büyük üzüntü yarattı. 
79 yaşında olan Fatma Gürsu’nun uzun bir süreden beridir yaşadığı kalp yetmezliği problemi sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.
Dört evlat sahibi Gürsu dün Serdarlı Kabristanlığına defnedildi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.