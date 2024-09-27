Serdarlı bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Serdarlı, bir çınarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Serdarlı köyünün sevilen çınarlarından Sabiha Derebeyli dün vefat etti.

Derebeyli’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Serdarlı Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Serdarlı Kabristanlığı’na defnedildi.

