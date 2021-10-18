Serdarlı bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Serdarlı bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Serdarlı'nın sevilen, sayılan ailelerinden Sağıroğlu ailesinin çınarı Lütfiye Sağıroğlu bugün hayatını kaybetti.
Sağıroğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Serdarlı Kabristanlığı'na defnedilecek.
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