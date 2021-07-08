Serdarlı bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesi köylerinden Serdarlı bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Serdarlı'nın en yaşlı kişileri arasında olan ve iyilik severliği ile bilinen Cemaliye Bayraktar bugün hayata gözlerini yumdu.

Sevecen tavırları ve iyilikseverliği ile bilinen Cemaliye Bayraktar yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Serdarlı Kabristanlığı'na defnedilecek.