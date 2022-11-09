Seran ailesi çınarını kaybetti

Güzelyurt bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Baf’ın Siligu köyünden olan Güzelyurt'ta sakin Arif Seran dün yaşamını yitirdi.

Arif Seran bugün Güzelyurt Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Yuvacık Mezarlığı’na defnedildi.

