Şenyiğit ailesinin acı günü

Gazimağusa'ya bağlı Tuzla köyü sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Uzun yıllar İngiltere'de yaşayan daha sonra ise ülkeye dönerek Tuzla'da yaşamını sürdüren Hasan Şenyiğit bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kalp problemi yaşayan Şenyiğit, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Hasan Şeyiğit'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabrisatnlığı'na defnedilecek.