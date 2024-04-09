Seniye Uğur vefat etti

Girne sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen limasollu olup uzun yıllardan beridir Girne'de yaşamını sürdüren Girne'nin sevilen simalarından Seniye Uğur dün vefat etti.
Seniye Uğur'un vefatı baştra ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Karaoğlanoğlu Camisi'nde kılınan öğlen namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedildi.
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