banner913
banner932
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
14 0
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
15 0
 
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
14 0
"Kıbrıs, Türklüğün kalbi"
12 0
"Gençlerimizin yaşamını kaybetmesine seyirci kalmayacağız"
15 0
Rallide sezon çekişmeli başladı
Rallide sezon çekişmeli başladı
26 0
En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi
En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi
45 0
banner1012

Seniye Uğur vefat etti

banner1020

banner974
Seniye Uğur vefat etti
banner971
Girne sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen limasollu olup uzun yıllardan beridir Girne'de yaşamını sürdüren Girne'nin sevilen simalarından Seniye Uğur dün vefat etti.
Seniye Uğur'un vefatı baştra ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Karaoğlanoğlu Camisi'nde kılınan öğlen namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.