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Şemi Şahmaran sevenlerini üzdü

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Şemi Şahmaran sevenlerini üzdü
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Aslen Lefke’li olup uzun yıllardan beridir Lefkoşa’da ikamet eden Şemi Şahmaran vefat etti.
1960 doğumlu olan Şahmaran’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Şemi Şahmaran’ın cenazesi, yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek.
 
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