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Selvi ailesi yasta

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Selvi ailesi yasta
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Ülkemizin en batısındaki yerleşim yerlerinden olan Yedidalga sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefke bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yedidalga'nin sevilen siması Meryem Selvi bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Selvi'nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün, Yedidalga Camiinde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazının ardından, Lefke Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.
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