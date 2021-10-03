Şehitoğlu hayatını kaybetti

Lefkoşa tanınımış bir simasını daha kaybetti.

Ulusal cephenin bilinen isimlerinden Lefkoşa'nın tanınmış simalarından Sümer Şehitoğlu bugün hayatını kaybetti.

Sümer Şehitoğlu, varoluş mücadelesi yıllarında telsiz yapımında büyük uğraşlar vermiş ve BRT’nin kurulması aşamasında da önemli hizmetlerde bulunmuştu.

Şehitoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere dost ve dava arkadaşlarını büyük üzüntüye boğdu.

