Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Posta Dairesi eski şube amirlerinden ve Lefkoşa’nın sevilen simalarından biri olan Şefika Aydal Yapıcıoğlu vefat eti.
1950 doğumlu Aydal’ın vefatı başta Posta Dairesi’nde olmak üzere Lefkoşa’da üzüntüyle karşılandı.
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