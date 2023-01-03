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Sarıoğlu ailesi çınarını kaybetti

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Sarıoğlu ailesi çınarını kaybetti
Lefkoşa sevilen bir ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ülkemizin sevilen sayılan isimlerinden Aysel Sarıoğlu dün hayatını kaybetti.
Aysel Sarıoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Sarıoğlu'nun cenazesi 04 Ocak 2023 (Yarın) Lefkoşa İsmail Safa Cami’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek
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