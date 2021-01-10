Sarı ailesinin acı günü

Mehmetçik köyü sevilen simalarından bir kişinin daha hayatını kaybetmesinin acısını yaşıyor.

Mehmetçik sakini Mine Sarı bugün hayatını kaybetti.

Sarı’nın cenazesi yarın saat öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığına defnedilecek.

Mine Sarı'nın vefatı ailesinde ve bölge sakinlerinde büyük üzüntü yarattı.

