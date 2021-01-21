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Saner’in acı günü

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Başbakan Saner’in kayınpederi Şemi Duatepe, 84 yaşında hayata veda etti

Saner’in acı günü
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Başbakan Hamza Ersan Saner’in kayınpederi Şemi Duatepe, dün sabah vefat etti.
84 yaşında hayatını kaybeden Şemi Duatepe’nin cenazesi dün saat 13.00’te Mağusa Kabristanlığı’na defnedildi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kayınpederi vefat eden Başbakan Hamza Ersan Saner ve eşine başsağlığı dileğinde bulundu.
Oktay, telefonla gerçekleşen görüşmede, Saner'e vefattan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 84 yaşında hayatını kaybeden Şemi Duatepe'ye rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve UBP de, Şemi Duatepe’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
 
 
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