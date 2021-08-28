Sanat dünyasının acı kaybı

Ülkemiz müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran , çok değerli bir sanatçı olan İlker Kaptanoğlu vefat etti.

Klarnet ve keman ustası olan ve uzun yıllar Lefkoşa Belediye Orkestrasında da görev alan Lefkoşa sakini İlker Kaptanoğlu bugün hayatını kaybetti.

Kıbırs Gazetesi Yayın Yönetmeni Uğur Kaptanoğlu'nun babası da olan İlker Kaptanoğlu'nun yarın Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.

