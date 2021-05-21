Sanat camiası bir değerini daha kaybetti

Ülke kültürümüzün efsane isimlerinden olan Mehmet Ertuğ hayata gözlerini yumdu...Gölge oyunu sanatçısı, meddah, filateli uzmanı, yazar Mehmet Ertuğ’un vefatını gazetemizin Kültür-Sanat yazarı Şevket Öznur sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:“Çok üzgünüz değerlerimiz günden güne yok oluyor. Mehmet Ertuğ hocamız bu sabah sonsuzluğa gitmiştir. Allah rahmet eylesin, yazdıkları ve yaşattığı değerler asla unutulmayacak. “MEHMET ERTUĞ KİMDİR?Kıbrıslı gölge oyunu sanatçısı, meddah, filateli uzmanı, yazar Mehmet Ertuğ 14 Mart 1939, Arçoz (Yiğitler, Larnaka) doğumlu. 1957’de Kıbrıs Türk Lisesi Commercial (ticaret) dalından mezun olduktan sonra Omorfo Öğretmen Koleji’ni bitirdi. Ardından burslu olarak Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünden 1961’den mezun olup öğretmenliğe başladı. 1986’da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.Mehmet Ertuğ, filatelinin gelişmesi için oluşturulan Kıbrıs Türk Filateli Derneği’nin kurucularından biri olup, bu alanda kitaplar yayımladı. Katıldığı pul sergilerinde ödüller, madalyalar aldı. Çeşitli dergilerde filatelik makale ve araştırma yazısı yayımlandı.Kıbrıs’ta Karagöz “gölge oyunu”nun temsilcisi olan Ertuğ, bu alanda “gölge oyuncusu” ve “meddah” olarak gösteriler yapmaktadır. 1993’te yayımlanan Geleneksel Türk Tiyatrosu adlı yapıtıyla bu alandaki hizmetini pekiştirmiş oldu.Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği 2017 yılında verilen Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri kapsamında Gölge Oyunu dalındaki ödül Mehmet Ertuğ’a verildi.Birth Of A State Witlı Postmarks (1979), Atatürk Flamları (Türkçe-İngilizce, 1981), Doğuş (Türkçe-İngilizce, 1985), Geleneksel Türk Tiyatrosu (1993).KAYNAKÇA: Bener Hakkı Hakeri / Kültürümüzde Sanatçılar ve Yazarlar İsimler Sözlüğü (2004), Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri Belirlendi (cartooncolors.blogspot.com, 17 Eylül 2017).