Salih Kadiroğlu sevenlerini üzdü

Aslen Serdarlı'lı olup, Mağusada ikamet eden Salih Kadiroğlu hayatını kaybetti.

Kadiroğlu’nun vefatı Serdarlı ve Mağusa’da derin üzüntüsü yaratırken, cenazesi bugün öğlen namazı sonrası Mağusa Kabristanlığına defnedilecek.

