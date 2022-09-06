Saldere sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Saldere ailesinin değerli büyüğü Celalettin Saldere dün akşam vefat etti.
Fatoş Saldere’nin eşi olan Celalettin Saldere, iki evlat ve üç torun sahibiydi.
Saldere’nin cenazesi, bugün saat 11.00’de kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa’da toprağa verildi.
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