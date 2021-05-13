Sakarya bölgesi efsane komutanını kaybetti

Gazimağusa sevilen eski komutanlarından ve efsanelerinden birini daha kaybetmeninin derin üzüntüğsünü yaşıyor.
Gazimağusa'nın Sakarya bölgesinin mücahit komutanlarından olan Kelami Beyler bugün hayata gözlerini yumdu.
86 yaşında olan Kelami Beyler'in vefatı başta ailesi olmak üzere Mağusa bölgesinde üzüntüyle karşılandı.
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