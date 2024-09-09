Şah ailesi çınarına ağlıyor

Lefkoşa çevresince sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa sakinlerinden Şah ailesinin sevilen, sayılan ve yardımsever kişiliğiyle bilinen İsmet Şah dün vefat etti.

Şah’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini, yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün İsmail safa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

