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Sağlık camiası yasta

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Sağlık camiası yasta
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Lefkoşa ve sağlık camiası sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın bilinen diş doktorlarından ve sevilen kişiliğiyle tanınan Dt. Ahmet Lama bugün vefat etti.
Bir süre önce yaşadığı bir ev kazası sonucunda beyin kanaması geçiren ve hastanede tedavi gören Lama bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak olan ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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