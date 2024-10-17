Sağlık camiası bir çınarını daha kaybetti

Sağlık camiası sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Limasollu olup, Girne’de yaşamını sürdüren, ülkemizin tanınmış doktorlarından Dr. Münür Hüdaverdi bugün vefat etti.
Hüdaverdi’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri ve hastalarını yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.
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