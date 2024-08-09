Sağlık camiası bir çınarını daha kaybetti

Sağlık camiası sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Girne tanınmış doktorlarından ve sevilen simalarından olan Dr. Erol Ulutekin bugün vefat etti.

Ulutekin’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.

