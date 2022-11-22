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Sağlamer, sevenlerini yasa boğdu

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Sağlamer, sevenlerini yasa boğdu
Mağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mağusa’nın sevilen simalarından Hüseyin Şenol Sağlamer dün hayata gözlerini yumdu.
Sağlamer’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Mağusa Lala Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı'nda ebedi istirahatine uğurlandı.
 
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