Safiye Özeş vefat etti

Lefkoşa'nın tanınmış ailelerinden olan Özeş ailesinin çınarı vefat etti.
Tanınmış işadamı Ahmet Çıraklı'nın kayınvalidesi olan Safiye Özeş dün akşam hayatını kaybetti.
90 yaşında hayata gözlerini yuman Safiye Özeş, Cumartesi(Yarın) günü Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.