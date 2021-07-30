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Safiye Özeş vefat etti

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Safiye Özeş vefat etti
Lefkoşa'nın tanınmış ailelerinden olan Özeş ailesinin çınarı vefat etti.
Tanınmış işadamı Ahmet Çıraklı'nın kayınvalidesi olan Safiye Özeş dün akşam hayatını kaybetti.
90 yaşında hayata gözlerini yuman Safiye Özeş, Cumartesi(Yarın) günü Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.
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