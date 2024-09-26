Ruso ailesi çınarını kaybetti

Güzelyurt sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Polemidyalı olup, Güzelyurt’ta ikamet eden sevilen çınar Hatice Ruso hayata gözlerini yumdu.

Ruso'nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi 27 Eylül Cuma günü Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Yuvacık Mezarlığı’na defnedilecek.

