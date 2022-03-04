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Ramadan Baysal vefat etti

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Ramadan Baysal vefat etti
 Gazimağusa’nın sevilen insanlarından Ramadan Baysal hayatını kaybetti. Eski TMT mensubu ve eski MTG futbolcularından Baysal’ın vefatı sevenleri ve ailesi tarafından üzüntü ile karşılandı.
Ramadan Baysal’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
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