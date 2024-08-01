Rahvancıoğlu ailesi çınarına ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Alsancak sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Alsancak’ın sevilen, sayılan ailelerinden Rahvancıoğlu ailesinin çınarı Fetine Rahvancıoğlu bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Av. Turan Rahvancıoğlu’nun annesi olan Fetine Rahvancıoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Alsancak Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Alsancak Mezarlığı’na defnedildi.





