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Polis teşkilatının acı günü

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Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Eybil Efendi yakalandığı hastalık nedeniyle vefat etti

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Polis teşkilatının acı günü
Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Eybil Efendi yakalandığı hastalık nedeniyle vefat etti.
Efendi için bugün saat 11:30'da Polis Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek.
Efendi'nin cenazesi bugün öğle namazını müteakip Minareliköy Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından, Minareliköy Mezarlığına defnedilecek.
 
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