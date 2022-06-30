Polis teşkilatının acı günü

Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Eybil Efendi yakalandığı hastalık nedeniyle vefat etti.
Efendi için bugün saat 11:30'da Polis Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek.
Efendi'nin cenazesi bugün öğle namazını müteakip Minareliköy Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından, Minareliköy Mezarlığına defnedilecek.
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