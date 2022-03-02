banner762
UKÜ’de Uluslararası 2022 Futsal Kupası heyecanı başladı
UKÜ’de Uluslararası 2022 Futsal Kupası heyecanı başladı
7 0
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
102 0
 
Elektriğe yüzde 300’e yakın zam
Elektriğe yüzde 300’e yakın zam
34 0
100 TL üzeri borcu olanın elektriği kesilecek
100 TL üzeri borcu olanın elektriği kesilecek
48 0
Soyer’den harika başlangıç
Soyer’den harika başlangıç
17 0
Yasak avcılığını önüne geçilemiyor
Yasak avcılığını önüne geçilemiyor
67 0
Yaşlı taşımak için kullanılan araçla arpa taşınır mı?
Yaşlı taşımak için kullanılan araçla arpa taşınır mı?
552 0
banner797
banner794

Polis teşkilatını yasa boğan ölüm

banner476

banner714
Polis teşkilatını yasa boğan ölüm
Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Genel Müdürü Ali KIRGIN, bu akşam yaşamını yitirdi.
Polis Genel Müdürlüğü sosyal medya sayfasından Kırgın'ın ölümü şöyle duyuruldu:
ACI KAYIP
Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Genel Müdürümüz Ali KIRGIN, bu akşam yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı, sabır ve metanet dileriz. Emekli Polis Genel Müdürümüz Merhum Ali KIRGIN, yarın (03.03.2022), Polis Genel Müdürlüğünde saat 14:00'de düzenlenecek töreninin ardından, ikindi namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecektir. Ailesinin ve Polis Teşkilatının başı sağolsun.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.