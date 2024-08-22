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Polis teşkilatını üzen veda

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Polis teşkilatını üzen veda
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Ülkemiz ve Polis Teşkilatı sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Polis Teşkilatına uzun yıllar hizmet veren, Emekli Polis Müdür Muavini Server Gövsa dün akşam vefat etti.
Polis Teşkilatında 24 yılı aşkın hizmeti bulunan ve Polis Okulu Müdürlüğü görevinin yanı sıra birçok görevler yapan Server Gövsa, yarın (23 Ağustos 2024 tarihinde Cuma günü) Çatalköy Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Çatalköy Mezarlığına defnedilecek.
 
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