Polis teşkilatını üzen veda

Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Müdürü Hasan Beyar, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Beyar'ın ölümü, ailesi, sevenlerini ve polis teşkilatını yasa boğdu.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü yayınladığı başsağlığı mesajıyla Beyar'ın vefatını paylaştı.

Mesaj şöyle:

ACI KAYIP

Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Müdürü Hasan BEYAR, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirmiştir.

Ailesine başsağlığı, sabır ve metanet dileriz.

Polis Teşkilatının başı sağolsun.

