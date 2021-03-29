Polis teşkilatını üzen veda

Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Müdürü Hasan Beyar, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.
Beyar'ın ölümü, ailesi, sevenlerini ve polis teşkilatını yasa boğdu.
KKTC Polis Genel Müdürlüğü yayınladığı başsağlığı mesajıyla Beyar'ın vefatını paylaştı.
Mesaj şöyle:
ACI KAYIP
Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Müdürü Hasan BEYAR, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirmiştir.
Ailesine başsağlığı, sabır ve metanet dileriz.
Polis Teşkilatının başı sağolsun.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.