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Polis teşkilatını üzen ölüm

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Polis teşkilatını üzen ölüm
Polis teşkilatı sevilen bir polisini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Baf’ın Arodez köyünden olup Girne’de yaşayan polis memuru Okan Kas bugün hayatını kaybetti.
Okan Kas yarın yapılacak cenaze töreni sonrasında defnedilecek.
 
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