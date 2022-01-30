Polis teşkilatını üzen ölüm

Polis teşkilatı sevilen bir polisini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Baf’ın Arodez köyünden olup Girne’de yaşayan polis memuru Okan Kas bugün hayatını kaybetti.
Okan Kas yarın yapılacak cenaze töreni sonrasında defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.