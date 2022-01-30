Polis teşkilatını üzen ölüm

Polis teşkilatı sevilen bir polisini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Baf’ın Arodez köyünden olup Girne’de yaşayan polis memuru Okan Kas bugün hayatını kaybetti.

Okan Kas yarın yapılacak cenaze töreni sonrasında defnedilecek.

