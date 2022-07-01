Polis teşkilatını üzen bir veda daha

Polis teşkilatı önceki gün kaybettiği Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı Eybil Efendi’nin ardından bu sabahta eski müdürlerden birinin ölüm haberiyle sarsıldı.

Polis genel Müdürlüğü emekli müdürlerinden olan Ahmet Esenboğa bu saha hayatını kaybetti.

Girne sakini olan ve uzun yıllar Polis teşkilatından görev yaparak müdür olarak emekli olan Ahmet Esenboğa’nın vefatı başta ailesi ve sevenleri olmak üzere polis teşkilatını yasa boğdu.

Esdenboğa bugün Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Zeytinlik Mezarlığı’na defnedilecek.

