banner762
“Ülkede iş ahlakı kalmadı”
“Ülkede iş ahlakı kalmadı”
30 0
Bu nasıl vicdansızlık?
Bu nasıl vicdansızlık?
87 0
 
YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
10 0
“Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!”
“Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!”
57 0
Elektrikte limit karmaşası
Elektrikte limit karmaşası
39 0
UKÜ’de Uluslararası 2022 Futsal Kupası heyecanı başladı
UKÜ’de Uluslararası 2022 Futsal Kupası heyecanı başladı
15 0
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
120 0
banner797
banner794

Polis teşkilatını üzen bir ölüm daha

banner476

banner714
Polis teşkilatını üzen bir ölüm daha
Polis teşkilatı emekli bir üst düzey polisin vefatıyla üzüntüye boğuldu.
Uzun yıllar Polis Teşkilatında görev yapan emekli Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Mustafa Asilhan bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Asilhan yarın köyü Sütlüce'de kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecek.
Mustafa Asilhan'ın vefatını Polis Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
ACI KAYIP
Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli, Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı, MUSTAFA ASİLHAN yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı, sabır ve metanet dileriz. Emekli PGM 2. Yardımcısı Mustafa ASİLHAN yarın (5.3.2022) SÜTLÜCE köyünde öğle namazını müteakip defnedilecektir. Ailesinin ve Polis Teşkilatının başı sağolsun.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.