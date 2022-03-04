Polis teşkilatını üzen bir ölüm daha

Polis teşkilatı emekli bir üst düzey polisin vefatıyla üzüntüye boğuldu.

Uzun yıllar Polis Teşkilatında görev yapan emekli Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Mustafa Asilhan bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Asilhan yarın köyü Sütlüce'de kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecek.

Mustafa Asilhan'ın vefatını Polis Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

ACI KAYIP

Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli, Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı, MUSTAFA ASİLHAN yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı, sabır ve metanet dileriz. Emekli PGM 2. Yardımcısı Mustafa ASİLHAN yarın (5.3.2022) SÜTLÜCE köyünde öğle namazını müteakip defnedilecektir. Ailesinin ve Polis Teşkilatının başı sağolsun.