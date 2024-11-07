Polis teşkilatı yasta

Polis teşkilatı değerli bir emektarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Polis Teşkilatına uzun yıllar hizmet veren, Emekli Polis Müdürü Namık Varol bugün vefat etti.

Polis Teşkilatında 38 yılı aşkın hizmeti bulunan Namık Varol, yarın (08 Kasım Cuma) Lefkoşa’da İsmail Sefa Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

