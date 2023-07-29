Polis teşkilatı yasta

Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetti.
Polis teşkilatında uzun yıllar görev yapan emekli polis çavuşu ve Gazimağusa'nın sevilen simalarından olan Yücel Atılgan vefat etti.
Atılgan yarın Gazimağusa'da kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığına defnedilecek.
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