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Polis teşkilatı yasta

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Polis teşkilatı yasta
KKTC Polis teşkilatına uzun yıllar hizmet veren emekli Polis Müdürü Rıdvan Rıdvanoğlu, bu sabah yaşamını yitirdi. Polis Teşkilatında 35 yıl hizmeti bulunan ve Polis Okulu Müdürlüğü, Lefke Emniyet Müdürlüğü ile Denetleme Kurulu üyeliği görevlerini yapan Rıdvan Rıdvanoğlu'nun cenazesi 17 Kasım Perşembe günü, Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Çatalköy Mezarlığına defnedilecek.
 
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