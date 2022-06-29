Polis teşkilatı yasa boğuldu

Polis Genel Müdürlüğü değerli bir komutanının vefatı nedeniyle üzüntüye boğuldu.
Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı Eybil Efendi bugün hayatını kaybetti.
Bir süreden beridir tedavi görmekte olan Eybil Efendi hayata tutunamayarak vefat etti.
Efendi’nin vefatı başta ailesi olmak üzere polis teşkilatında büyük üzüntüyle karşılandı.
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