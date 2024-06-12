Polili kalbine yenildi

Lefke sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefke sakini olan ve uzun yıllar U.N'de çalışan Şerif Melda Polili dün öğle saatlerinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Polili'nin cenazesi bugün Lefke Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefke Kabristanlığı'na defnedildi.

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

11.06.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Lefke’de sakin Şerif Melda POLİLİ (K-62) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı.