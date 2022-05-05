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Pınarbaşı’nı şok eden veda

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Pınarbaşı’nı şok eden veda
Girne bölgesinin şirin köylerinden Pınarbaşı sevilen bir kişiliğinin ani vefatıyla şok yaşadı.
Pınarbaşı köyünde güler yüzlülüğü, yardımseverliği ile bilinen Ali Sayan dün gece hayata gözlerini yumdu.
Üç çocuk babası olan Sayan bugün Pınarbaşı camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Pınarbaşı Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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