banner583
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
133 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
63 0
 
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
21 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
51 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
32 0
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
43 0
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
41 0
banner661

Pınarbaşı’nı şok eden ölüm

banner476

Pınarbaşı (Kırnı) köyü, sevilen bir simasının ani ölümüyle büyük şok yaşıyor.

banner666
Pınarbaşı’nı şok eden ölüm
Pınarbaşı köyünün sevilen sayılan ve iyiliksever kişilerinden Nezire Cengiz Kanat dün sabaha yakın hayatını kaybetti.
58 yaşındaki Nezire Kanat’ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.