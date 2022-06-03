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Pınarbaşı, Servet ablasına ağlıyor

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Pınarbaşı, Servet ablasına ağlıyor
Aslen Köfünye(Geçitkale)li olup uzun yıllardan beridir Pınarbaşı(Kırnı)’nda ikamet eden Servet Aksay dün hayata gözlerini yumdu.
Geçitkale Belediyesi eski başkanlarından Hüseyin Baybora’nın kızkardeşi olan Servet Aksay 77 yaşında hayatını kaybetti.
Çevresinde sevilen sayılan, yardım severliği ve güler yüzlülüğüyle bilinen Aksay’ın vefatı Pınarbaşı’nda büyük üzüntüyle karşılandı.
Servet Aksay, bugün kılınan cenaze namazına müteakip Pınarbaşı Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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