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Pınarbaşı bir çınarını daha kaybetti

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Pınarbaşı bir çınarını daha kaybetti
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Beşparmak Dağlarının güney yamacındaki küçük köylerimizden olan Pınarbaşı sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Pınarbaşı köyü sakinlerinden olan sevilen çınarı Halil Zurnacı dün vefat etti.
Zurnacı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Pınarbaşı Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Pınarbaşı Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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